Пожарные объяснили, можно ли заходить в лес после введения в Карелии особого режима

Класс пожарной опасности в республике повышен до III, в местах въезда в лес будут дежурить лесные инспекторы и сотрудники МВД.
В паблике Пожарной охраны Олонецкого района Карелия появились разъяснения, какие запреты введены на территории республики после повышения класса пожарной опасности и какие штрафы грозят нарушителям.
Так, заходить гражданам в лес можно, однако разводить костры, в том числе на дачах, на территории поселений и на предприятиях запрещено. Запрет касается и разведения огня в мангалах и металлических бочках.
Пребывание в лесу и въезд в него будет ограничен (но не запрещен) — в местах массового отдыха и въездах в лес будут дежурить лесные инспекторы и сотрудники правоохранительных органов.
В отряде противопожарной службы напоминают, что за нарушение режима грозят штрафы — от 40 до 50 тысяч для граждан, до 90 тысяч рублей для должностных лиц и до миллиона рублей для юридических лиц.
Напомним, ранее Минприроды Карелии сообщило о введении в регионе особого противопожарного режима.
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