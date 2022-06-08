Пожарные объяснили, можно ли заходить в лес после введения в Карелии особого режима

Класс пожарной опасности в республике повышен до III, в местах въезда в лес будут дежурить лесные инспекторы и сотрудники МВД.

В паблике Пожарной охраны Олонецкого района Карелия появились разъяснения, какие запреты введены на территории республики после повышения класса пожарной опасности и какие штрафы грозят нарушителям.

Так, заходить гражданам в лес можно, однако разводить костры, в том числе на дачах, на территории поселений и на предприятиях запрещено. Запрет касается и разведения огня в мангалах и металлических бочках.

Пребывание в лесу и въезд в него будет ограничен (но не запрещен) — в местах массового отдыха и въездах в лес будут дежурить лесные инспекторы и сотрудники правоохранительных органов.

В отряде противопожарной службы напоминают, что за нарушение режима грозят штрафы — от 40 до 50 тысяч для граждан, до 90 тысяч рублей для должностных лиц и до миллиона рублей для юридических лиц.

Напомним, ранее Минприроды Карелии сообщило о введении в регионе особого противопожарного режима.