Пожарные поезда Карелии переведены в режим повышенной готовности

В РЖД сообщили, что пожарные поезда Карелии находятся в режиме повышенной готовности.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали, что в Петрозаводском регионе ОЖД на станциях Петрозаводск, Суоярви, Медвежья Гора и Беломорск в режиме повышенной готовности находятся 4 пожарных поезда.

«Поезда оборудованы современным пожарно-техническим вооружением, имеют запас воды (120 тонн) и пенообразователя (4,5 тонны), обеспечены запасами топлива и питания, укомплектованы бензорезами, гидроинструментом и могут работать в автономном режиме трое суток. На круглосуточное дежурство привлекается по 6 человек в каждом пожарном поезде», — сообщили в РЖД.

Железнодорожники напомнили, что в 2021 году пожарные поезда из Карелии выезжали к местам тушения пожаров более 30 раз.

Ранее стало известно, что в приграничном районе Карелии с 28 июня установлен высокий класс пожарной опасности.