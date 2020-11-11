Пожилой мужчина стал 64-й жертвой коронавируса в Карелии

По данным на 12 ноября, в республике подтвержден очередной случай гибели пациента с COVID-19.
Как информирует оперштаб республики по борьбе с вирусом, в Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции.
Житель Петрозаводска 1947 года рождения, имевший сопутствующие хронические заболевания, скончался в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.
Погибший стал 64-й жертвой с начала пандемии.
По данным на 12 ноября, число заразившихся коронавирусом в Карелии побило очередной суточный рекорд. COVID-19 обнаружен у 378 человек.
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