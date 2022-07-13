Пожилой житель Карелии перевел деньги мошеннику за несуществующий двигатель

Житель Костомукши хотел отремонтировать автомобиль, но в итоге лишился денег.

В полицию Костомукши обратился 65-летний горожанин и сообщил, что неизвестные обманным путём похитили у него деньги. Об этом информирует МВД.

Мужчина планировал отремонтировать машину. Ему требовался двигатель. Решив поискать товар в интернете, костомукшанин ввёл запрос в поисковой строке браузера и открыл сайт одного из магазинов, предлагающих запчасти для легковых и грузовых автомобилей по выгодным ценам. Подобрав подходящий двигатель, пенсионер позвонил по указанному на интернет-ресурсе номеру телефона.

Незнакомец, представившийся менеджером, объяснил схему и сроки доставки, продиктовал реквизиты банковского счёта для оплаты заказа. Житель Карелии перевёл 70 тыс. рублей в счёт оплаты товара, однако двигатель не прислали. Телефон, по которому костомукшанин общался с контрагентом, оказался недоступен.

В полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Карелии мошенники поиздевались над пенсионеркой, прежде чем забрать у нее деньги.