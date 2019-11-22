Предприимчивые "дачники" лишили жительницу Петрозаводска денег и телефона

Отдых на даче закончился криминальной историей для забывчивой петрозаводчанки.

В полицию Кондопожского района обратилась жительница Петрозаводска, которая осталась без денег и смартфона после отдыха в одном из дачных кооперативов района. Как рассказала женщина, на остановке, с которой она провожала знакомых, случайно забыла телефон и кошелек с 8 000 рублями. Когда обнаружила потер, вернулась на остановку, но своих вещей уже не нашла.

Как установили сотрудники уголовного розыска, на той же остановке оказались двое петрозаводчан, также проводившие осенние дни за городом. По версии следствия, обнаружив чужие вещи, они выбросили кошелек, взяв деньги, а также забрали мобильный телефон. Впоследствии в ходе беседы с полицейскими ранее судимые 35-летняя женщина и 40-летний мужчина пояснили, что деньги потратили на спиртное, устройство связи оставили для собственных нужд, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские вернули телефон петрозаводчанке. В отношении же любителей спиртного возбуждено уголовное дело.

Ранее Прионежский районный суд вынес приговор мужчине за совершение пяти краж в дачных кооперативах.