Предприятие из Карелии отправило в Архангельскую область 7 тонн рыбы сомнительного качества

В Беломорском районе предприятие нарушило ветеринарное законодательство, отправив в Архангельскую область необследованную навагу.

По сообщению Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, в январе предприятие отправило в Архангельскую область 7040 кг мороженой наваги в сопровождении ветеринарного свидетельства. В графе «лабораторные исследования» были сведения только о проведении исследований на паразитарные болезни рыб. При этом было невозможно установить, на какие именно паразитарные исследования они проведены. Сведений о других исследованиях не было.

Управление провело административное расследование, в ходе которого запрошены сведения о проведении необходимых экспертиз у предприятия. Данных о проведении лабораторных исследований в соответствии с требованиями технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» предоставлено не было.

В результате Россельхознадзор оштрафовал руководство предприятия на 10 тысяч рублей.

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