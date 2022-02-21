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При взрыве газа в Петрозаводске пострадал молодой мужчина — арендатор жилья

Новости. Происшествия
14:16, 24 Февраля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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В прокуратуре Карелии рассказали подробности сегодняшнего взрыва газа в пятиэтажном доме.

Прокуратура Республики Карелия организовала проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме № 26 по улице Ригачина в Петрозаводске. На место происшествия выехал и.о. заместителя прокурора Петрозаводска Андраник Айвазян. Прокуратура даст оценку соблюдения требований безопасности, в том числе со стороны обслуживающей организации. Кроме того, владельцам пострадавших квартир будет оказана помощь по взысканию причиненного ущерба.

Как уточнили в прокуратуре, в результате взрыва полностью выгорела одна квартира и пострадали квартиры, расположенные этажами ниже. Сам взрыв произошел около 6.30 утра. Возможной причиной стал самовольный ремонт газовой колонки.

Серьезные ожоги получил 34-летний мужчина, арендовавший квартиру, где прогремел взрыв. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии БСМП.

Напомним, сегодня, 24 февраля, рано утром прогремел взрыв в доме № 26 по улице Ригачина. В здании взорвался газ. Как рассказал глава Петрозаводска в соцсети, предварительной причиной является нарушение требований эксплуатации оборудования: с плиты была сорвана пломба, открыт вентиль, у жильца имеется крупный долг за газ.  Дом, где случилось ЧП, обслуживает «Карелгаз».

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