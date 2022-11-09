Причиной сбоя в подаче тепла в Петрозаводске стало отключение электроэнергии

На Кукковке из-за сбоя в электросетях отключилась насосная станция.
Ранее появилась информация об отключении тепла и горячей воды в петрозаводском районе Кукковка. Жители района остались без тепла утром 13 ноября.
Как уточнили в ЕДДС Петрозаводска, причиной этого стал временный выход из строя насосной станции из-за кратковременного отключения электроснабжения.
Через короткое время электричество восстановилось, после чего насосная станция была запущена заново.
Напомним, за пятницу и субботу, 11–12 ноября, в Петрозаводске произошли многочисленные аварии и отключения света.
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