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Суд Петрозаводска огласил приговор полицейским по делу маньяка Ипатова

Новости. Криминал
17:42, 03 Июня 2022
фото: Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Сегодня городской суд после пересмотра дела вынес приговор трем карельским полицейским, которых обвиняли в халатности, допущенной при розыске «петрозаводского маньяка» Антона Ипатова, убившего двух девушек.

Судья Петрозаводского городского суда Олег Грабчук принял решение признать троих подсудимых - Рината Гратия, Екатерину Хорину и Ивана Воронова  невиновными и оправдать в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления. За ними признано право на реабилитацию. Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения. Защита потерпевших намерена обжаловать решение суда

Об этом сообщает корреспондент «Столицы на Онего» из зала суда.

Полицейских обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.  

В мае 2020 года судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов вынес оправдательный приговор трем сотрудникам управления МВД по Петрозаводску. Старший участковый отдела полиции № 2 Ринат Гратий, старший следователь Екатерина Хорина и заместитель начальника следственного управления Иван Воронов были оправданы. При этом гособвинитель ранее требовал отправить в колонию фигурантов дела.

В июне 2020 года потерпевшие обжаловали оправдательный приговор полицейским. Апелляционная жалоба отправилась в Верховный суд республики.

Затем в июле того же года судебная коллегия Верховного суда Карелии отменила оправдательный приговор, вынесенный троим городским полицейским. Дело было отправлено на новое рассмотрение.

Напомним, по версии следствия, полицейские допустили халатность, поскольку не приняли должных мер для задержания Антона Ипатова сразу после избиения им своего собутыльника, которое произошло в июне 2018 года. В итоге оставшийся на свободе преступник в сентябре 2018 года напал с ножом на несовершеннолетнюю знакомую и затем зарезал двух девушек.

Убийца Антон Ипатов был приговорен к пожизненному лишению свободы в декабре 2019 года.

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