Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минстрой разъяснил позицию о временной отмене взносов за капремонт в Карелии 13
23.11.2020 13:07
Глава Карелии потребовал от работодателей перевести сотрудников с хроническими заболеваниями на удаленку 12
23.11.2020 12:22
Названы победители голосования по благоустройству территорий в Петрозаводске в 2021 году
23.11.2020 12:30
Глава Карелии запретил пожилым людям ездить в общественном транспорте 38
23.11.2020 12:07
"Идет война" 22
23.11.2020 12:12
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 1
23.11.2020 14:40

Присяжные заседатели в Карелии попросили суд проявить снисхождение к мужчине, который зверски забил родственника молотком

Новости. Криминал
08:25, 24 Ноября 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Костомукшский городской суд назначил наказание местному жителю, который во время пьянки умышленно нанес родственнику 49 ударов молотком и 30 тупым предметом, зверски забив собутыльника до смерти.

Как сообщается на сайте судебной инстанции, 13 ноября Костомукшский городской суд впервые постановил приговор по уголовному делу с участием коллегии присяжных заседателей. О рассмотрении в таком порядке ходатайствовал сам подсудимый.

Коллегия присяжных заседателей вынесла в отношении жителя Костомукши обвинительный вердикт. Установлено, что 18 марта 2018 года костомукшанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил былые обиды и напал на родственника. Он нанес ему не менее 49 ударов молотком и не менее 30 ударов тупым предметом по голове, туловищу, рукам и ногам. От причиненных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Также вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан заслуживающим снисхождения.

В соответствии с указанным вердиктом присяжных костомукшанин признан виновным в совершении умышленного убийства.

Суд назначил наказание жителю Костомукши с учетом установленных фактических обстоятельств произошедшего, данных о личности обвиняемого, обстоятельств, смягчающих наказание, а также вердикта присяжных заседателей о снисхождении, в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также судом удовлетворены гражданские иски близких родственников погибшего на общую сумму 6 млн руб., взысканы процессуальные издержки.

Ранее Следком Карелии сообщал, что за зверское убийство родственника жителю Костомукши грозит 15 лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-24 10:12:40
Свой пацан.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой

Аналитика

23.11.2020 15:00
Политкухня
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 4
Подготовленный карельскими парламентариями пакет поправок в Основной закон республики не стал "по-настоящему народным документом".
"Идет война" 22
23.11.2020 12:12
Торфяной щит для Онего 1
20.11.2020 15:17
УФНС по Карелии: уплата налогов должна быть неизбежной, но комфортной
20.11.2020 14:23
Пиявки – маленькие чудо-лекари
19.11.2020 14:24
Вся аналитика

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»