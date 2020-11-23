Присяжные заседатели в Карелии попросили суд проявить снисхождение к мужчине, который зверски забил родственника молотком

Костомукшский городской суд назначил наказание местному жителю, который во время пьянки умышленно нанес родственнику 49 ударов молотком и 30 тупым предметом, зверски забив собутыльника до смерти.

Как сообщается на сайте судебной инстанции, 13 ноября Костомукшский городской суд впервые постановил приговор по уголовному делу с участием коллегии присяжных заседателей. О рассмотрении в таком порядке ходатайствовал сам подсудимый.

Коллегия присяжных заседателей вынесла в отношении жителя Костомукши обвинительный вердикт. Установлено, что 18 марта 2018 года костомукшанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил былые обиды и напал на родственника. Он нанес ему не менее 49 ударов молотком и не менее 30 ударов тупым предметом по голове, туловищу, рукам и ногам. От причиненных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Также вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан заслуживающим снисхождения.

В соответствии с указанным вердиктом присяжных костомукшанин признан виновным в совершении умышленного убийства.

Суд назначил наказание жителю Костомукши с учетом установленных фактических обстоятельств произошедшего, данных о личности обвиняемого, обстоятельств, смягчающих наказание, а также вердикта присяжных заседателей о снисхождении, в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также судом удовлетворены гражданские иски близких родственников погибшего на общую сумму 6 млн руб., взысканы процессуальные издержки.

Ранее Следком Карелии сообщал, что за зверское убийство родственника жителю Костомукши грозит 15 лет лишения свободы.