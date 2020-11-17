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Приставы Карелии рассказали о новых сервисах на портале Госуслуг

Новости. Общество
10:33, 18 Ноября 2020
фото: скриншот сайта Госуслуг
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В Карелии реализуются новые сервисы по исполнительному производству на портале Госуслуг, сообщает служба судебных приставов.

Карелия, Татарстан, Владимирская и Тверская области стали пилотными регионами в реализации новых сервисов по исполнительному производству на портале Госуслуг.

Сервисы предоставляют возможность дистанционно получать расширенную информацию и подавать различные заявления, ходатайства, жалобы в рамках исполнительного производства без личного посещения судебных приставов.

"Пользователи портала Госуслуг теперь могут: получить быстрее и больше информации о ходе исполнительного производства; узнать о наложенных ограничениях (арестах имущества, ограничениях выезда за границу и др.); направлять на рассмотрение судебным приставам заявления, жалобы, ходатайства и другие обращения в рамках исполнительного производства в зависимости от жизненной ситуации", - говорится в заявлении приставов.

Для получения государственной услуги ФССП России на портале Госуслуг необходимо зайти на портал по адресу www.gosuslugi.ru. Первый способ найти предоставляемую ФССП России госуслугу можно через раздел "Популярные услуги" и выбрать услугу из перечня. Второй способ через раздел "Органы власти" и выбрать Федеральную службу судебных приставов. Также найти предоставляемую ФССП России госуслугу возможно через систему поиска, в поле которой надо ввести "ФССП".

Ранее сообщалось, что приставы в Карелии из-за долгов ограничили предпринимателю кассовые расходы.

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