Приставы не пустили в здание Петрозаводского военного суда журналистов с фото и видеоаппаратурой

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела жителя карельского поселка Надвоицы, обвиняемого по "террористической" статье.

Карельские судебные приставы отказались пропустить журналистов с фото и видеокамерами на открытое заседание Петрозаводского гарнизонного военного суда, где 26 мая началось рассмотрение уголовного дела жителя поселка Надвоицы Дениса Вилкова, которому предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использование сети "Интернет". При этом сотрудники Федеральной службы судебных приставов сослались на внутренний документ Петрозаводского гарнизонного военного суда, который запрещает доступ в его здание граждан с фото и видеоаппаратурой без разрешения судебной администрации.

"Считаю, что такое ограничение прав прессы за гранью разумного, – заявила "Столице на Онего" член правления Союза журналистов Карелии Антонина Крамских, которой пришлось отдать свою фотокамеру коллегам, чтобы попасть на судебное заседание. – Я разговаривала с помощником судьи, который будет рассматривать это дело, и он не видит никаких препятствий для прохода журналистов. Но его мнение, как выяснилось, не указ для судебных приставов, а никого из представителей администрации военного суда, которые бы могли решить этот вопрос, на месте не оказалось".

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против Дениса Вилкова послужил репост публикации в социальных медиа. Сейчас жителю Надвоиц грозит либо штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. В настоящее время Вилков внесен Росфинмониторингом в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Дело жителя Надвоиц рассмотривает выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда.