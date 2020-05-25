890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Гулявший по Петрозаводску лось умер в лесу (ФОТО) 7
Сегодня 09:43
Полицейские Петрозаводска поймали велосипедного вора
25.05.2020 17:20
ПЛВЗ "Петровский" расширяет производство и набирает персонал 6
25.05.2020 14:38
Жителям Карелии разрешили групповые занятия спортом на улице 5
25.05.2020 21:03
Главный пульмонолог Карелии: "Эпидемия должна нас чему-то научить!" 3
25.05.2020 13:54

Приставы не пустили в здание Петрозаводского военного суда журналистов с фото и видеоаппаратурой

Новости. Общество
11:34, 26 Мая 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела жителя карельского поселка Надвоицы, обвиняемого по "террористической" статье.

Карельские судебные приставы отказались пропустить журналистов с фото и видеокамерами на открытое заседание Петрозаводского гарнизонного военного суда, где 26 мая началось рассмотрение уголовного дела жителя поселка Надвоицы Дениса Вилкова, которому предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использование сети "Интернет". При этом сотрудники Федеральной службы судебных приставов сослались на внутренний документ Петрозаводского гарнизонного военного суда, который запрещает доступ в его здание граждан с фото и видеоаппаратурой без разрешения судебной администрации.

"Считаю, что такое ограничение прав прессы за гранью разумного, – заявила "Столице на Онего" член правления Союза журналистов Карелии Антонина Крамских, которой пришлось отдать свою фотокамеру коллегам, чтобы попасть на судебное заседание. – Я разговаривала с помощником судьи, который будет рассматривать это дело, и он не видит никаких препятствий для прохода журналистов. Но его мнение, как выяснилось, не указ для судебных приставов, а никого из представителей администрации военного суда, которые бы могли решить этот вопрос, на месте не оказалось".

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против Дениса Вилкова послужил репост публикации в социальных медиа. Сейчас жителю Надвоиц грозит либо штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. В настоящее время Вилков внесен Росфинмониторингом в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Дело жителя Надвоиц рассмотривает выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-26 11:41:37
Лучше штраф. Протестуны только это понимают.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии

Аналитика

25.05.2020 13:54
Обществоведение
Главный пульмонолог Карелии: "Эпидемия должна нас чему-то научить!" 3
Заведующий пульмонологическим отделением Республиканской больницы Геннадий Моховиков о пневмонии, борьбе с ней и жизни после эпохи коронавируса.
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 9
21.05.2020 13:40
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 58
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
Любители экстрима собирают деньги на новый скейт-парк в Петрозаводске 3
22.05.2020 15:58
Скульптор красоты
20.05.2020 09:30
архив чтиво

Медиа

С 26 мая в столице Карелия начнут свою работу торговые центры
25.05.2020 16:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»