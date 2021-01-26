Проблема мутной воды в Беломорске решена, заявили в Минстрое Карелии

Локальная проблема, повлиявшая на мутный цвет водопроводной воды в Беломорске, устранена.

Об этом сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов на совещании по социально-экономическому развитию Беломорского района. Мероприятие провел глава республики Артур Парфенчиков в режиме видеоконференцсвязи, пишут на сайте правительства.

По словам главы Минстроя, ситуация с мутной водой сложилась по причине замены фильтров на водонапорной башне.

У жителей Беломорска и поселка Сосновец возникает немало вопросов по качеству водопроводной воды. По информации правительства, в Беломорском районе планируется реконструкция водоочистных и канализационных сооружений. Их проектирование должно завершиться в 2021 году. После этого будут привлекаться федеральные средства в рамках различных программ.

Ранее глава администрации Кемского района заявил о восстановлении водоснабжения в Рабочеостровске.