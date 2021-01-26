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Проблема мутной воды в Беломорске решена, заявили в Минстрое Карелии

Новости. Общество
13:54, 27 Января 2021
фото: © паблик Вконтакте "Беломорск"
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Локальная проблема, повлиявшая на мутный цвет водопроводной воды в Беломорске, устранена.

Об этом сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов на совещании по социально-экономическому развитию Беломорского района. Мероприятие провел глава республики Артур Парфенчиков в режиме видеоконференцсвязи, пишут на сайте правительства.

По словам главы Минстроя, ситуация с мутной водой сложилась по причине замены фильтров на водонапорной башне.

У жителей Беломорска и поселка Сосновец возникает немало вопросов по качеству водопроводной воды. По информации правительства, в Беломорском районе планируется реконструкция водоочистных и канализационных сооружений. Их проектирование должно завершиться в 2021 году. После этого будут привлекаться федеральные средства в рамках различных программ.

Ранее глава администрации Кемского района заявил о восстановлении водоснабжения в Рабочеостровске.

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Комментарии

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Off
2021-01-27 15:02:10
Там где правят педроссы , всегда аварии, разруха ..и мутная вода.
zanoza
2021-01-27 14:11:55
"По словам главы Минстроя, ситуация с мутной водой сложилась по причине замены фильтров на водонапорной башне"
Это что же за объяснение такое, после замены фильтров вода стала мутной, у меня мозг взрывается!
театральный критик
2021-01-27 14:49:00
zanoza, у тебя диагноз. Прими таблетку и разряд электричества на процедурах.
Изя
2021-01-27 14:05:15
Мутная история :)
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