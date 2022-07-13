Проезд еще по одной улице Петрозаводска будет затруднен из-за ремонта дороги

Подрядчик приступает к ремонту улицы Володарского, сообщили в администрации столицы Карелии.

Сегодня, 27 июля, АО «АБЗ-Дорстрой» приступает к ремонту улицы Володарского. Дорожники начнут с демонтажа старых бортовых камней и установки новых. На магистрали планируется обновить не только проезжую часть, но и восстановить тротуары.

На период работ по дороге может быть затруднен проезд. Магистраль будет заужена и частично перекрыта техникой.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, в разных районах столицы Карелии продолжается ремонт магистралей.