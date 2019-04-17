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Новости. Общество
12:08, 17 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

Профсоюзы Карелии намерены сменить директора санатория "Марциальные воды"

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Объединенная организация профсоюзов Карелии намерена выразить недоверие директору ООО "Санаторий "Марциальные воды" Зоряне Левиной.

Об этом "Столице на Онего" сообщил участник совещания в профсоюзах Карелии, где осуждались итоги финансово-хозяйственной деятельности санатория.

По его словам, на совещании обсуждался вопрос о недоверии директору учреждения Зоряне Левиной. Обсуждение данного предложения будет вынесено на обсуждение президиума, где предполагается выслушать саму Левину, которая в настоящее время находится за границей и участие в текущем совещании не принимала.

Предполагается, что занять место Левиной предложат председателю профсоюза работников жизнеобеспечения Андрею Пахомову.

Напомним, ранее руководитель профсоюзов Карелии Илья Косенков попросил СМИ удалиться с рабочего совещания по итогам финансово-хозяйственной деятельности ООО "Санаторий "Марциальные воды".

В марте сообщалось, что государственная инспекция труда в Карелии выявила крупную задолженность по заработной плате в санатории "Марциальные воды".

"В ходе проверки в отношении ООО "Санаторий "Марциальные воды" была выявлена задолженность по выплате заработной платы 74 работникам в размере 1 миллион рублей", - сообщало ведомство.

Работодателю было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, в декабре 2018 года эффективность работы менеджмента ООО "Санаторий Марциальные воды" была признана неэффективной. Об этом как раз писала республиканская организация профсоюзов работников жизнеобеспечения.

Также суды вынесли обвинительные приговоры бывшим руководителям санатория по уголовным статьям.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-17 14:03:19
Да эти директора формальные! А рулят санаторием совершенно другие лица.
Иван Сергеевич
2019-04-17 12:46:19
Непотопляемый Илья! ....молодец,давно за нос водит людей в погонах....
Гость
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