Прокуратура Карелии начала проверку по факту гибели ребенка в Беломорском районе

В Беломорске прокуратура проверяет обстоятельства гибели 10-летнего ребенка при купании, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Предварительно установлено, что в воскресенье, 26 июня, около 13.30 на реке Выг в Беломорске в необорудованном для купания месте утонул 10-летний ребенок.

На место происшествия выезжала прокурор Беломорского района Ольга Кузнецова. В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка деятельности администрации муниципального района по обеспечению безопасности граждан на водных объектах.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Органами предварительного расследования по данному факту проводится доследственная проверка, ее ход и результаты поставлены прокуратурой республики на контроль.

Ранее сообщалось, что ребенок в Беломорске утонул на глазах у родителей.