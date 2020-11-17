Прокуратура Карелии обнаружила спад коррупции в регионе

Количество преступлений коррупционной направленности снизилось в Карелии, считают в прокуратуре республики.

Информация об этом содержится в характеристике состояния преступности в регионе за 10 месяцев этого года. Текст опубликован на сайте прокуратуры Карелии.

Надзорный орган отмечает снижение на 23,2% количества преступлений коррупционной направленности (73).

В том числе в республике снизилось на 15% (с 20 до 17) число фактов получения взятки. Число зарегистрированных случаев дачи взятки в этом периоде 2020 года на 34,8% меньше значения аналогичного периода прошлого года (15 по отношению к 23).

Количество фактов посредничества во взяточничестве на 75% меньше значения аналогичного периода прошлого года (1 по отношению к 4).

Прокуратура также сообщает, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2,5% выросло число выявленных преступлений экономической направленности, на учет поставлено 406 преступлений данной категории (в прошлом году – 396).

Ранее сообщалось, что известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки.