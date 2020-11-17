Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Идея выплатить матпомощь жителям Карелии 65+ вызвала неоднозначную оценку в парламенте 11
17.11.2020 15:30
Глава Карелии расширил список мест, в которых введены ограничения на шопинг пожилых граждан 12
17.11.2020 12:50
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО) 25
17.11.2020 17:33
В магазине Петрозаводска коробку с бесплатными масками привязали веревкой, чтобы не украли (ФОТО) 4
17.11.2020 15:07
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
В Карелии началась охота на наркоманов-уклонистов 4
17.11.2020 16:36

Прокуратура Карелии обнаружила спад коррупции в регионе

Новости. Криминал
11:15, 18 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
Загрузка...

Количество преступлений коррупционной направленности снизилось в Карелии, считают в прокуратуре республики.

Информация об этом содержится в характеристике состояния преступности в регионе за 10 месяцев этого года. Текст опубликован на сайте прокуратуры Карелии.

Надзорный орган отмечает снижение на 23,2% количества преступлений коррупционной направленности (73).

В том числе в республике снизилось на 15% (с 20 до 17) число фактов получения взятки. Число зарегистрированных случаев дачи взятки в этом периоде 2020 года на 34,8% меньше значения аналогичного периода прошлого года (15 по отношению к 23).

Количество фактов посредничества во взяточничестве на 75% меньше значения аналогичного периода прошлого года (1 по отношению к 4).

Прокуратура также сообщает, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2,5% выросло число выявленных преступлений экономической направленности, на учет поставлено 406 преступлений данной категории (в прошлом году – 396).

Ранее сообщалось, что известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 10:58
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 3
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
13.11.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:05
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Землю – казакам, а что карелам? 17
06.11.2020 14:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»