Прокуратура Карелии проводит проверку из-за массовой гибели птиц в Сегеже

Межрайонной природоохранной прокуратурой в Карелии организована проверка исполнения природоохранного законодательства в связи с информацией о загрязнении воздуха и массовой гибели птиц в Сегеже.

Как сообщается на сайте ведомства, прокуратурой обеспечено взаимодействие с Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора, Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия, Карельским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, МЧС по Республике Карелия.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, о массовой гибели птиц после тумана, опустившегося на город, рассказали жители Сегежи в соцсетях. Власти Карелии заявили, что приняты меры для нормализации ситуации.