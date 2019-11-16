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Новости. Общество
12:15, 16 Ноября 2019
фото: vk.com

Прокуратура Карелии проводит проверку из-за массовой гибели птиц в Сегеже

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Межрайонной природоохранной прокуратурой в Карелии организована проверка исполнения природоохранного законодательства в связи с информацией о загрязнении воздуха и массовой гибели птиц в Сегеже.

Как сообщается на сайте ведомства, прокуратурой обеспечено взаимодействие с Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора, Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия, Карельским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, МЧС по Республике Карелия.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, о массовой гибели птиц после тумана, опустившегося на город, рассказали жители Сегежи в соцсетях. Власти Карелии заявили, что приняты меры для нормализации ситуации.

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Комментарии

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mts
2019-11-16 12:44:32
Бред. Прокуратура думает о птичках. Там люди.
Чернобыль также начинался.
Федот
2019-11-16 12:34:48
Ну дык , все разом и проснулись , не прошло и двух суток . На выходе сделают то , что им скажут сказать и сделать сверху . Или нет ????
Гость
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