Прокуратура Карелии проводит проверку по факту задержки поездов

Карельская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки движения железнодорожного транспорта.

Поезда сообщением Петрозаводск-Санкт-Петербург-Петрозаводск с 5 по 8 ноября сильно отставали от графика.

Ведомство проверит соблюдение прав пассажиров.

По предварительным данным, 5-6 ноября задержка была связана с погодными условиями и образованием наледи на контактной сети, а 7-8 ноября – в связи с занятием железнодорожного пути неисправным локомотивом.

Напомним, поезда дальнего следования и пригородным электрички задерживались в пути из-за плохой погоды в Северо-Западном регионе. В связи с этим поезда двигались со значительным отставанием от графика.

Пассажирам застрявшей в пути "Ласточки" из Петрозаводска предлагали согреться чаем за 45 рублей