Прокуратура Карелии проводит проверку по факту задержки поездов

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Карельская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки движения железнодорожного транспорта.
Поезда сообщением Петрозаводск-Санкт-Петербург-Петрозаводск с 5 по 8 ноября сильно отставали от графика.
Ведомство проверит соблюдение прав пассажиров.
По предварительным данным, 5-6 ноября задержка была связана с погодными условиями и образованием наледи на контактной сети, а 7-8 ноября – в связи с занятием железнодорожного пути неисправным локомотивом.
Напомним, поезда дальнего следования и пригородным электрички задерживались в пути из-за плохой погоды в Северо-Западном регионе. В связи с этим поезда двигались со значительным отставанием от графика.
Пассажирам застрявшей в пути "Ласточки" из Петрозаводска предлагали согреться чаем за 45 рублей
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