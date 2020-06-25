Прокуратура Карелии рассказала о преступных схемах вывода денег за рубеж

В республиканской прокуратуре рассказали о схемах незаконных валютных операций по выводу денежных средств за рубеж.

В истекшем периоде 2020 года правоохранительными органами республики выявлен ряд фактов оформления юридических лиц на подставных лиц, соообщили в карельской прокуратуре.

Данные юрлица в дальнейшем использовались для совершения незаконных валютных операций по выводу денежных средств за рубеж на счета нерезидентов на сумму свыше 25 млн рублей.

"Установлен факт совершения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на банковские счета нерезидента, зарегистрированного на Кипре, сопряженного с предоставлением заведомо подложных документов, связанных с возвратом заемных денежных средств, эквивалентных сумме более 1,3 млрд рублей", - говорится на сайте прокуратуры.

"На криминальном рынке наблюдается устойчивый спрос на "фирмы–однодневки" и юридические лица, созданные на подставных лиц", - отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что таможенник в Карелии позволил вывести из России 29 млн рублей в Сингапур.