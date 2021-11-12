Прокуратура назвала предварительную причину гибели трех человек на пожаре в Карелии

Расследование причин пожар, произошедшего 10 декабря в жилом доме Медвежьегорска, где погибли три человека, взяла под контроль прокуратура Карелии.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов лично выезжал прокурор района Иван Кучин.
Как сообщалось ранее, возгорание произошло около 23 часов 10 декабря в одной из квартир жилого дома № 1 по ул. М. Горького. На месте были обнаружены тела мужчины и двух женщин.
По данным надзорного ведомства, предварительной причиной смерти стало отравление продуктами горения.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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