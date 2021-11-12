Прокуратура назвала предварительную причину гибели трех человек на пожаре в Карелии

Расследование причин пожар, произошедшего 10 декабря в жилом доме Медвежьегорска, где погибли три человека, взяла под контроль прокуратура Карелии.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов лично выезжал прокурор района Иван Кучин.

Как сообщалось ранее, возгорание произошло около 23 часов 10 декабря в одной из квартир жилого дома № 1 по ул. М. Горького. На месте были обнаружены тела мужчины и двух женщин.



По данным надзорного ведомства, предварительной причиной смерти стало отравление продуктами горения.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

