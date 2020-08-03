Прокурор Петрозаводска обжаловал решение суда по делу Дмитриева, осужденного за педофилию

Прокурор Петрозаводска внес апелляционное представление на решение Петрозаводского городского суда по делу Дмитриева, осужденного на 3,5 года колонии за педофилию.

Как сообщается на сайте городского суда Петрозаводска, в суд поступили апелляционные жалобы, представление на приговор от 22 июля 2020 года в отношении Юрия Дмитриева.

"Апелляционные жалобы поданы осужденным Дмитриевым Ю.А., представителем потерпевшей, прокурором Петрозаводска на указанный приговор суда внесено апелляционное представление", - сообщается на сайте судебной инстанции.

Также отмечается, что дата и время рассмотрения Верховным судом Карелии поступивших апелляционных жалоб, представления еще не определено.

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, который находился в Карелии под арестом более двух лет.

Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриев оправдан.