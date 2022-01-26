Прокурором Петрозаводска может стать «нормальный парень» Антон Гриманов из Санкт-Петербурга

Сейчас Антон Гриманов является старшим помощником прокурора Карелии по надзору за исполнением законодательства по федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействии экстремизму и терроризму.

В публикации «Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку» от 25 января мы рассказывали об уходе в отставку в один день 24 января прокурора города Артура Фреймана и двоих из четырех его заместителей Дмитрия Губанова и Валерия Феоктистова.

Кто же станет новым руководителем надзорного ведомства Петрозаводска?

Как стало известно «Столице на Онего», эту должность может занять Антон Гриманов, сегодня являющийся старшим помощником прокурора Карелии по надзору за исполнением законодательства по федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействии экстремизму и терроризму. Ранее в этой должности работал бывший прокурор Костомукши Андрей Равпук, в октябре прошлого года вышедший в отставку.

Известно, что советник юстиции Антон Гриманов ранее был заместителем прокурора Выборгского, а также Адмиралтейского районов Санкт-Петербурга. После этого возглавлял Управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга, заместителем прокурора которого тогда был нынешний руководитель надзорного ведомства Карелии Дмитрий Харченков, назначенный на эту должность Указом президента Владимира Путина от 26 мая прошлого года. После этого Антон Гриманов перешел на аналогичную должность начальника Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ленинградской области. Затем, по полученной нами в прокуратуре Ленинградской области информации, в 2020 году Антон Гриманов был назначен старшим помощником прокурора области по надзору за исполнением законодательства по федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействии экстремизму и терроризму. А в конце прошлого года он занял такую же должность в прокуратуре Карелии.

В надзорном ведомстве Ленинградской области 36-летнего Антона Гриманова нам охарактеризовали как «нормального парня».

По информации наших источников в прокуратуре республики, ожидается, что генеральный прокурор России Игорь Краснов может подписать приказ о назначении Антона Гриманова новым прокурором Петрозаводска.

На сегодняшний день исполняющим обязаности прокурора города является Рашид Бескембиров, зампрокурора, осуществляющий надзор за соблюдением уголовно-процессуального законодательства сотрудниками правоохранительных органов карельской столицы.