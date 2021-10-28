Пропавшая в Карелии девочка находится с родителями в Ленобласти

Детский омбудсмен в Карелии Геннадий Сараев рассказал о ситуации с пропавшей девочкой, которая находилась в Олонце в семье опекунов.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев выехал сегодня, 28 октября, в Олонец, где в минувшую среду исчезла Ярослава 2014 года рождения. Ребенка увезли в неизвестном направлении. Подозреваемые в хищении — родители Ярославы.

«Родители девочки вышли на связь. Они скинули фото, что с ребенком все хорошо. Девочка с родителями находится в Ленобласти. По предварительной информации, которой я располагаю, родители не были лишены родительских прав. Видимо, они ограничены в правах», — рассказал Геннадий Сараев «Столице на Онего».

По словам детского омбудсмена, родители накануне приехали в Олонец, попросили у опекунов разрешения погулять с девочкой и увезли ее.

«Сейчас еду разбираться в Олонец, почемуребенок из Ленобласти оказался в Карелии. Пока это не очень понятно. В рамках нашего межрегионального сотрудничества с уполномоченным по правам ребенка в Ленобласти проработаем вопрос», — отметил Геннадий Сараев.

Напомним, вечером 27 октября появилась информация о пропаже ребенка в Олонецком районе — Ярослава Б, 2014 года рождения, была увезена в неизвестном направлении. Полиция опубликовала фото родителей девочки, жителей Ленобласти, которые могли увезти ребенка, и просила помощи в розыске.