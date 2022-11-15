Психиатр-нарколог из Карелии назвала одно из главных отличий женского алкоголизма от мужского

Врач-психиатр Республиканского наркологического диспансера Анна Одинцова рассказала об особенностях женского алкоголизма.

По словам психиатра-нарколога Анны Одинцовой, стыд - одно из главных отличий женского алкоголизма от мужского.

- Никто не осудит строго добряка-выпивоху, отпускающего веселые шутки, «оступившегося» молодого человека еще и пожалеют, протянут руку помощи, – считает доктор. - Но реакция на пьющую женщину чаще всего одна: осуждение. Как ты можешь пить, ты же (будущая) мать? Поэтому женщины в большинстве случаев стремятся скрыть злоупотребление алкоголем. А когда оно становится настолько явным, что выходит из-под контроля (привлекая внимание родственников, службы опеки, полиции и т.д.), то помочь уже очень трудно. В большинстве случаем мужчина «держит» большую дозу алкоголя, чем женщина. Причем, женщины становятся зависимыми быстрее, чем мужчины. Если мужчине для того, чтобы «заработать» алкоголизм 2 стадии, требуется в среднем 15-16 лет, то женщине - 9-10 лет.

По словам Одинцовой, это обусловлено большей массой тела (в том числе печени) и большим объемом воды в тканях и, соответственно, меньшей токсической нагрузкой. Кроме того, способность печени расщеплять этанол (т.е. активность ферментов печени) у мужчин в целом выше. Таким образом, при одинаковых объемах злоупотребления спиртным женский организм получает гораздо большую токсическую нагрузку.

Подробнее читайте в материале «Стыд, мифы и недостаток витаминов в мозге: почему человек не понимает, что он алкоголик».