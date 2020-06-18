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Пустой бак вынудил жителя Карелии пойти на преступление

Новости. Криминал
14:45, 19 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию Лоухского района поступило заявление 30-летнего жителя поселков района, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина указал, что из хозпостройки вблизи многоквартирного дома похищены бензопила и бензин. 

Оперативники установили подозреваемого – 19-летнего жителя поселка. Он искал бензин, поэтому решил проверить соседские хозблоки. Молодой человек без труда проник в сарай, обнаружил там канистру с бензином. Злоумышленник заправил свою машину, а емкость отнес на место и заодно похитил пилу.  Он продал ее за две тысячи рублей. Полицейские изъяли похищенное у нового владельца.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии сбежал с автозаправки со 130 литрами бензина.

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