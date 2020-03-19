Путин наградил ученого из Карелии

Президент России Владимир Путин отметил заслуги экс-руководителя Карельского научного центра РАН Александра Титова.

Распоряжением главы государства главный научный сотрудник Института биологии Карельского научного центра Российской академии наук награжден почетной грамотой президента за заслуги в развитии науки и многолетнюю добросовестную работу.

Александр Титов, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор на протяжении многих лет был председателем президиума КарНЦ РАН. С 2014 до 2017 года занимал пост секретаря Общественной палаты республики.

Ранее высокого звания был удостоен анестезиолог из Карелии.