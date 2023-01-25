Рабочего в Карелии засыпало грунтом в котловане (ВИДЕО)

Следственный комитет Карелии начал проверку по факту получения травмы рабочим во время ремонта трубопровода в Кондопоге.

Установлено, что днем 25 января в ходе выполнения работ по ремонту трубопровода в районе бульвара Юности в Кондопоге произошло обрушение грунта стены котлована, рабочий 1976 года рождения, находившийся на дне котлована, получил травмы, в результате был госпитализирован.

В ходе доследственной проверки назначены соответствующие медицинские экспертизы, опрошены очевидцы. По результатам проверки следователем будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, и принято процессуальное решение о наличии либо отсутствии состава преступления.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего, которого засыпало в траншее.