Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)

При строительстве дороги на улице Куйбышева рабочие повредили водопроводную трубу — струя воды бьет до небес.

В распоряжении редакции «Столица на Онего» оказалось видео, на котором запечатлена авария на трубопроводе, которую устроили дорожники при строительстве магистрали на улице Куйбышева.

Так, ЕДДС опубликовала сообщение, что сегодня, 26 октября, в 14.00 произошло аварийное отключение теплоснабжение на ул. Анохина, д.47А, ул. Красная, д.42 (МДОУ «Детский сад № 93»), ул. Шотмана, 4, 6, 6А (административное здание), 8, 8А (административное здание), 10, 10А (административное здание), 12. Работает АО «ПКС – Тепловые сети». ОД Орлова.

В Водоканале сообщили, что дорожные рабочие при проведении земляных работ порвали трубопровод диаметром 200 мм.

«На данный момент сотрудники Водоканала выехали на место аварии, где будет осмотрен поврежденный участок и проведена замена части трубы. После окончания ремонтных работ вода вернется в дома».

Напомним, что ранее рабочие при строительстве все той же магистрали на улице Куйбышева повредили газопровод и убежали с места аварии.