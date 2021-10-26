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Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:36, 26 Октября 2021

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При строительстве дороги на улице Куйбышева рабочие повредили водопроводную трубу — струя воды бьет до небес.

В распоряжении редакции «Столица на Онего» оказалось видео, на котором запечатлена авария на трубопроводе, которую устроили дорожники при строительстве магистрали на улице Куйбышева.

Так, ЕДДС опубликовала сообщение, что сегодня, 26 октября, в 14.00 произошло аварийное отключение теплоснабжение на ул. Анохина, д.47А, ул. Красная, д.42 (МДОУ «Детский сад № 93»), ул. Шотмана, 4, 6, 6А (административное здание), 8, 8А (административное здание), 10, 10А (административное здание), 12. Работает АО «ПКС – Тепловые сети». ОД Орлова.

В Водоканале сообщили, что дорожные рабочие при проведении земляных работ порвали трубопровод диаметром 200 мм.

«На данный момент сотрудники Водоканала выехали на место аварии, где будет осмотрен поврежденный участок и проведена замена части трубы. После окончания ремонтных работ вода вернется в дома».

Напомним, что ранее рабочие при строительстве все той же магистрали на улице Куйбышева повредили газопровод и убежали с места аварии.

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Комментарии

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Саныч
2021-10-26 16:08:08
Кир, камон. Прошу мнения :)
Кир
2021-10-26 16:06:22
Они всегда рвут и ломают, когда бригадира нет рядом. То трубы, то кабель. Когда с них деньги снимать будете, человеколюбивые наши?
Саныч
2021-10-26 16:04:40
Символично. Где-то улыбнулся Катанандов)
Русский
2021-10-26 15:34:58
Напор хороший и вода чистая. А нытикам лишь бы повод.
David.
2021-10-26 15:29:33
У них нет карт коммуникаций города. Мир дебилов!
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