Рабочий погиб на ферме в Карелии

В Олонецком районе возбуждено уголовное дело по факту получения рабочим смертельной травмы на сельхозпредприятии, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, трагический случай произошел 3 мая в подсобном помещении предприятия, занимающегося разведением молочного крупного рогатого скота в Олонецком районе. 45 - летний мужчина, работая на редукторе транспортера навозоудаления, получил травмы. Рабочий скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также должностных лиц, на которых возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности.

Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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