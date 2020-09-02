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Раскаявшимся жителям Карелии простили преступления

Новости. Криминал
08:30, 03 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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В Пряжинском районном суде рассмотрели два уголовных дела по статье 306 – заведомо ложный донос.

Как сообщается на сайте суда, по одному делу мужчина, опасавшийся быть привлеченным к административной ответственности за передачу авто человеку без прав, сообщил об угоне.

А женщина на почве личных неприязненных отношений соврала, что ее обокрала знакомая. 

Оба предстали перед судом.

В суде обвиняемые признали свою вину и раскаялись в содеянном.

Суд учел и то, что они не были судимы, и постановил прекратить уголовные дела.

Ранее в Карелии женщина соврала про изнасилование и сама рискует оказаться за решеткой.

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