Разваливающийся мост в райцентре Карелии закроют на капремонт

С 15 мая путепровод, соединяющий две части Сегежи, будет закрыт на капитальный ремонт, сообщили в администрации Сегежского района.

Как сообщается в официальном паблике администрации района, капитальный ремонт моста будет проводится с перекрытием движения всех транспортных средств. На подходах к путепроводу будут установлены информационные щиты с паспортом объекта и указанием дат перекрытия и альтернативного пути движения транспортных средств.

Пешеходы смогут передвигаться со стороны опор уличного освещения путепровода.

"В связи с капитальным ремонтом путепровода убедительно просим всех автовладельцев в целях безопасности при следовании из микрорайона в старую часть города и обратно выбирать объездную автомобильную дорогу Дамба (ул.Советская) – АЗС (Надвоицкое шоссе)", - пишут в паблике.

Ранее сайте госзакупок была опубликована информация о поиске подрядчика для выполнению работ по ремонту путепровода в Сегеже. Заказчиком работы выступает администрация Сегежского района. Максимальная цена контракта составляет 161 млн 845 тыс. рублей. Выполнить ремонт предстоит до 30 сентября 2022 года. Источником финансирования являются средства субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелии «Развитие транспортной системы» на 2021 год, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021–2022 года в бюджете Сегежского городского поселения. Но выбор компании для выполнения ремонта разрушающегося моста в Сегеже был приостановлен.

Напомним, в Сегеже мост, построенный 50 лет назад, пришел в аварийное состояние. Объект разваливается. Местные жители опасаются передвигаться по мосту.