Ребенка в Петрозаводске сбил водитель без прав

Найден водитель, сбивший ребенка и скрывшийся с места аварии, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД Петрозаводска установили водителя автомобиля, сбившего ребенка на улице Сортавальская и скрывшегося с места происшествия.

Нарушителем оказался 21-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения.

В отношении водителя LADA Granta были составлены административные материалы. В настоящее время проводится расследование.

Напомним, вечером 6 декабря на улице Сортавальской в Петрозаводске автомобиль сбил 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Впоследствии ребенок оказался в больнице. Водитель скрылся с места аварии.