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Ребенка в Петрозаводске сбил водитель без прав

Новости. Общество
16:35, 15 Декабря 2021
фото: Кадр из видео

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Найден водитель, сбивший ребенка и скрывшийся с места аварии, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД Петрозаводска установили водителя автомобиля, сбившего ребенка на улице Сортавальская и скрывшегося с места происшествия.

Нарушителем оказался 21-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения.

В отношении водителя LADA Granta были составлены административные материалы. В настоящее время проводится расследование.

Напомним, вечером 6 декабря на улице Сортавальской в Петрозаводске автомобиль сбил 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Впоследствии ребенок оказался в больнице. Водитель скрылся с места аварии.

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