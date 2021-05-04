Ребенок пострадал в результате лобового столкновения в Карелии

В результате лобового столкновения, которое произошло на трассе в Прионежском районе, пострадала 7-летняя пассажирка.

ДТП произошло четвертого мая, во вторник, в Прионежском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В 18:10 на 1,5 км. автодороги «Педасельга - ст. Ладва-Ветка» 35-летний водитель автомобиля «Lexus» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ».

В результате ДТП была травмирована 7-летняя пассажирка автомобиля «Lexus». Она госпитализирована в ДРБ Петрозаводска. Сообщается, что девочка находилась в детском автокресле.

Ранее сообщалось, что пожилой водитель без прав устроил в Карелии аварию с пострадавшими.