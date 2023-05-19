Ребенок за рулем мотоцикла пострадал в Приладожье Карелии

Десятилетний водитель попал в больницу, сообщили в Госавтоинспекции республики.
Авария с участием 10-летнего ребенка произошла в городе Лахденпохья на юге Карелии. ДТП случилось в минувшую пятницу, 26 мая, в районе дома №10 по улице Загородная.
По предварительным данным, водитель питбайка при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомобилю ВАЗ. За рулем питбайка находился 10-летний ребенок, который был госпитализирован с травмами.
Напомним, жесткая авария произошла 28 мая на улице Муезерская в Петрозаводске, пострадали женщина и ребенок.
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