«Ребята спецы в своём деле»: Парфенчиков впечатлился ремонтом больницы в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков положительно оценил ход ремонтных работ в Республиканской больнице.

Артур Парфенчиков посетил Республиканскую больницу, в которой ведутся работы по реконструкции травматологического отделения и сосудистого центра. Губернатор дал в соцсети оценку увиденному.

"Приятные впечатления – в Республиканской больнице и в нерабочие дни активно идут работы по реконструкции травматологического отделения и сосудистого центра. Рабочих много и видно, что ребята спецы в своём деле. Уверен, что в этом году пациентов примут новые три операционные: в травматологии – артроскопическая и для эндопротезирования, в сосудистом центре – гибридная ангиографическая. Все операционные оснащаются самым современным оборудованием", - заявил он.

По словам Парфенчикова, пациентам будут доступны новые виды высокотехнологичной медпомощи, которые сейчас приходится ожидать в федеральных медицинских центрах.

Ранее Парфенчиков приказал чиновникам «идти навстречу фермерам» в Карелии.