Ремонт дороги в Олонецком районе Карелии продлится 1,5 года

Начавшийся весной этого года ремонт дороги "Олонец – Питкяранта — Леппясилта" должен завершиться к осени 2021 года.

В минувшие выходные, 16 августа, в "Столицу на Онего" водитель прислал фото дороги в Олонецком районе Карелии, сообщив, что верхний слой асфальта срезан на протяжении нескольких километров, а дорожных рабочих, которые выполняют какие-либо работы, нигде не видно.



читатель Столицы на Онего

Обеспокоенный положением дел автор фото предположил, что из-за вспышки коронавируса, которая была зафиксирована в поселке Ильинский 19 мая, и после введения ограничительных мер, в том числе запрета въезда на "зараженную" территории, рабочие могли покинуть объект, не доделав его.

Сегодня руководители дорожно-строительной компании "ВАД" опровергли данную информацию и сообщили, что все рабочие находятся на объекте, непосредственно в Олонецком районе, и выполняют ремонт в рамках заключенного контракта.

"Ремонт 60 километров трассы "Олонец – Питкяранта — Леппясилта", начатый в апреле этого года, согласно контракту, должен быть завершен 31 октября 2021 года, - сообщили в дорожно-строительной компании "ВАД". – Но окончание работ ожидается раньше срока. Работы ведутся ежедневно".

Такие длительные временные рамки контракта дорожники объяснили большим объемом работ, а также отметили, что на 60 км трассы проводится капитальный ремонт.