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Ремонт дороги в Олонецком районе Карелии продлится 1,5 года

Новости. Общество
13:00, 17 Августа 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Начавшийся весной этого года ремонт дороги "Олонец – Питкяранта — Леппясилта" должен завершиться к осени 2021 года.

В минувшие выходные, 16 августа, в "Столицу на Онего" водитель прислал фото дороги в Олонецком районе Карелии, сообщив, что верхний слой асфальта срезан на протяжении нескольких километров, а дорожных рабочих, которые выполняют какие-либо работы, нигде не видно.


читатель Столицы на Онего

Обеспокоенный положением дел автор фото предположил, что из-за вспышки коронавируса, которая была зафиксирована в поселке Ильинский 19 мая, и после введения ограничительных мер, в том числе запрета въезда на "зараженную" территории, рабочие могли покинуть объект, не доделав его.

Сегодня руководители дорожно-строительной компании "ВАД" опровергли данную информацию и сообщили, что все рабочие находятся на объекте, непосредственно в Олонецком районе, и выполняют ремонт в рамках заключенного контракта.

"Ремонт 60 километров трассы "Олонец – Питкяранта — Леппясилта", начатый в апреле этого года, согласно контракту, должен быть завершен 31 октября 2021 года, - сообщили в дорожно-строительной компании "ВАД". – Но окончание работ ожидается раньше срока. Работы ведутся ежедневно".

Такие длительные временные рамки контракта дорожники объяснили большим объемом работ, а также отметили, что на 60 км трассы проводится капитальный ремонт.

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Комментарии

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zanoza
2020-08-17 13:44:43
И на ремонте дорожных трасс тоже работают три землекопа, никто же не контролирует ход работ и надёжность подрядчика. В городе тоже самое происходит, одни и те же рабочие бегают от одного участка ремонтируемого тротуара к другому, создают видимость работ. Явно не успеют до холодов закончить работы, но никому до этого дела нет. Город как после бомбёжки ,весь перекапан, а работы должным образом не ведутся. Зато маски в общественном транспорте усиленно проверяют.
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