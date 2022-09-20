Ремонт лестничных спусков в Петрозаводске обещают завершить в ноябре

Пять лестниц отремонтируют на Ключевой и на Кукковке.

В Петрозаводске обновляют пять изношенных лестничных спусков на Ключевой и на Кукковке. Подрядчиками выступают ООО «Спецстрой», ООО «Арк-Пром» и ИП Кулакова А.И. Об этом сообщили администрации города.

Лестницы ремонтируют по следующим адресам: Нойбранденбургская ул., 24, Гвардейская ул., 11, ул. Антонова, 7, Сегежская ул., 11 и ул. Торнева, 1. Работы находятся на разных стадиях готовности: на Ключевой заливают ступени, устанавливают опалубку, на Кукковке проводят армирование будущего элемента пешеходной инфраструктуры.

Полностью завершить работы планируется в ноябре.

Ранее жители Петрозаводска просили починить разваливающуюся лестницу на проспекте Невского.