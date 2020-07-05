Ретропоезд "Рускеальский экспресс" сделает дополнительные рейсы до Карелии

Для удовлетворения высокого спроса на поездки между Сортавалой и горным парком "Рускеала" ОАО "РЖД" назначает вторую пару ретропоезда "Рускеальский экспресс", который будет курсировать по субботам в летний период, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Дополнительный ретропоезд №924 будет отправляться из Рускеалы в 12.30 и прибывать в Сортавалу в 13.35. Из Рускеалы ретропоезд №923 будет отправляться в 15.00, прибывая в горный парк "Рускеала" в 16,10.



Ретропоезд "Рускеальский экспресс" сформирован из купейных вагонов с местами для сидения и вагона-ресторана, также во втором вагоне размещено тематическое фото-купе, интерьер которого выполнен в стиле конца XIX – начала XX веков с использованием ретро-светильников, винтажных атрибутов и мебели.



Напомним, что ежедневно между Сортавалой и горным парком "Рускеала" курсирует ретропоезд "Рускеальский экспресс" № 921/922, отправляясь от станции Сортавала в 10.40 и прибывая в горный парк "Рускеала" в 11.50. Из Рускеалы поезд отправляется в 17.30, прибывая на станцию Сортавала в 18.35.



Приобрести билеты в ретропоезд "Рускеальский экспресс" можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения.

Напомним, дополнительные "Ласточки" пустят в Карелию.