890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске мужчина упал с семиметрового обрыва и отделался царапинами 6
19.05.2020 18:25
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции
19.05.2020 13:32
Пропавшего в субботу 18-летнего юношу в Карелии нашли живым и здоровым 3
19.05.2020 18:40

Рецидивист выкрутил петрозаводчанке руку во время застолья

Новости. Криминал
10:36, 20 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Инцидент произошел в начале года в одной из городских квартир, сообщили в МВД Карелии.

В начале года в одно из медучреждений Петрозаводска за помощью обратилась 44-летняя горожанка. У нее был диагностирован сложный перелом руки. Женщина пояснила, что поскользнулась на улице.

Врачи сообщили полиции о случившемся. Экспертиза показала, что такую травму в результате падения получить невозможно.

Правоохранители выяснили, что женщина пострадала от рук 27-летнего приятеля.  Во время застолья они поссорились, и мужчина схватил хозяйку и стал выкручивать ей руку. После инцидента он ушел, а затем уехал в другой регион.

Злоумышленник задержан.

Следствие продолжается.

Ранее поранивший ногу пациент устроил дебош в медучреждении Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-20 11:00:19
Зачем вы, девушки, красивых любите?(с) Зеков бывших не бывает.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Аналитика

19.05.2020 15:28
Обществоведение
Архиерей под наблюдением 12
Первый епископ Костомукшской епархии отстранен от управления и предстанет перед Высшим общецерковным судом.
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 3
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Дорога жизни: купить джип или отрастить крылья? 5
14.05.2020 16:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:30
Кофе со сливками
Скульптор красоты
Гость рубрики "Кофе со сливками" – пластический хирург Александр Зайцев.
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»