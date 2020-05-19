Рецидивист выкрутил петрозаводчанке руку во время застолья

Инцидент произошел в начале года в одной из городских квартир, сообщили в МВД Карелии.

В начале года в одно из медучреждений Петрозаводска за помощью обратилась 44-летняя горожанка. У нее был диагностирован сложный перелом руки. Женщина пояснила, что поскользнулась на улице.



Врачи сообщили полиции о случившемся. Экспертиза показала, что такую травму в результате падения получить невозможно.

Правоохранители выяснили, что женщина пострадала от рук 27-летнего приятеля. Во время застолья они поссорились, и мужчина схватил хозяйку и стал выкручивать ей руку. После инцидента он ушел, а затем уехал в другой регион.

Злоумышленник задержан.



Следствие продолжается.

Ранее поранивший ногу пациент устроил дебош в медучреждении Петрозаводска.