Рецидивист выкрутил петрозаводчанке руку во время застолья

Инцидент произошел в начале года в одной из городских квартир, сообщили в МВД Карелии.
В начале года в одно из медучреждений Петрозаводска за помощью обратилась 44-летняя горожанка. У нее был диагностирован сложный перелом руки. Женщина пояснила, что поскользнулась на улице.
Врачи сообщили полиции о случившемся. Экспертиза показала, что такую травму в результате падения получить невозможно.
Правоохранители выяснили, что женщина пострадала от рук 27-летнего приятеля. Во время застолья они поссорились, и мужчина схватил хозяйку и стал выкручивать ей руку. После инцидента он ушел, а затем уехал в другой регион.
Злоумышленник задержан.
Следствие продолжается.
Ранее поранивший ногу пациент устроил дебош в медучреждении Петрозаводска.
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