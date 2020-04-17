890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии рассказал подробности о шести заболевших коронавирусом 1
Сегодня 09:29
Глава Карелии предложил досрочно закончить учебный год для младших школьников 2
Сегодня 14:05
В Карелии за сутки госпитализировали 10 человек с внебольничной пневмонией 2
Сегодня 09:40
Глава Карелии опасается повторения "трагедии Ломбардии" в моногородах республики 4
Сегодня 12:40
Четыре города в Карелии закрыты на въезд из-за коронавируса 6
Сегодня 08:57

Рецидивиста из Карелии будут судить за кражи

Новости. Криминал
18:00, 17 Апреля 2020
фото: © ТАСС / Сергей Шлеюк
Загрузка...

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Чалны-1, ранее неоднократно судимого за кражи.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, местный житель, освободившись из мест лишения свободы в декабре 2017 года, вновь пошел на преступления.

В апреле – мае 2018 года он дважды украл видеокамеры и датчики движения, установленных другим жителем поселка в гаражном кооперативе.

Преступление оставалось незамеченным из-за отсутствия заявления потерпевшего.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее "коллекционер" украл у жительниц Карелии изделия из керамики и фарфора.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.04.2020, 12:00
В Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
13.04.2020, 09:52
Четвертый заболевший коронавирусом выявлен в Карелии
11.04.2020, 21:41
В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом
12.04.2020, 11:33
Из-за большого круга контактов заболевшей коронавирусом в Сегеже вводится особо жесткий контроль за самоизоляцией
11.04.2020, 11:44
Глава Минздрава опубликовал карту распространения коронавируса в Карелии

Аналитика

Сегодня 12:36
Обществоведение
"Что в Америке творится!" 2
Жители села Педасельга Прионежского района Карелии рассказали, как живут на "карантине".
Совхоз в Видлице – территория отчаяния 3
16.04.2020 10:36
"Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть" 15
15.04.2020 13:31
Не до жиру 18
14.04.2020 11:38
"Произойдет эффект домино" 13
13.04.2020 16:50
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
От заболеваний спины и суставов, детских болячек, гинекологических проблем не отмахнёшься и не запрёшься дома.
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 1
Сегодня 11:32
Коммуналка, страховка, кредит – не выходя из дома
Сегодня 09:16
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»