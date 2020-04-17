Рецидивиста из Карелии будут судить за кражи

Прокурор Прионежского района утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Чалны-1, ранее неоднократно судимого за кражи.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, местный житель, освободившись из мест лишения свободы в декабре 2017 года, вновь пошел на преступления.

В апреле – мае 2018 года он дважды украл видеокамеры и датчики движения, установленных другим жителем поселка в гаражном кооперативе.

Преступление оставалось незамеченным из-за отсутствия заявления потерпевшего.

Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее "коллекционер" украл у жительниц Карелии изделия из керамики и фарфора.