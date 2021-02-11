Росгвардейцы в Карелии применили силу к мужчине, разбившему бутылку водки в магазине

В Сегеже мужчина разбил бутылку крепкого алкоголя в магазине и устроил дебош.

Как сообщили в Росгвардии Карелии. инцидент произошел вечером 10 февраля в одном из сетевых магазинов Сегежи. Группа задержания, прибыв на место происшествия, выяснила, что 30-летний покупатель не удержал в руках бутылку крепкого алкоголя. Бутылка разбилась, и мужчина стал вести себя агрессивно.

Сотрудникам Росгвардии при задержании пришлось применить физическую силу и наручники.

Для дальнейшего разбирательства задержанный передан полицейским.

Ранее безработный украл в магазине три бутылки элитного алкоголя.