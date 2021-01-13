Росгвардейцы в Карелии сдали полиции сытого посетителя кафе

В Кеми 30-летний мужчина поужинал в кафе на 1700 рублей и отказался платить, сообщили в Росгвардии Карелии.

Инцидент произошёл в одном из охраняемых кафе Кеми 12 января. Группа задержания Кемского отдела вневедомственной охраны прибыла на место по сигналу тревоги. Выяснилось, что 30-летний мужчина сделал заказ на общую сумму 1700 рублей, закончил есть и отказался платить.

Сотрудники передали сытого гражданина участковому уполномоченному полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Кондопоге мужчина решил похитить из магазина сразу пять литров алкоголя.