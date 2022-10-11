Росгвардейцы в Карелии выезжали более 400 раз по сигналу «тревожной» кнопки

За минувшую неделю сотрудники Росгвардии задержали 17 нарушителей.

Патрули Росгвардии за прошедшую неделю совершили 404 выезда по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан – в 15 случаях пресечены попытки краж в организациях, сообщили в ведомстве.

Росгвардейцы, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 14 человек за административные правонарушения, по подозрению в совершении преступления задержаны 3 гражданина.

Общая сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, росгвардейцы задержали агрессивного гражданина ночью на территории торгово-развлекательного центра Петрозаводска.