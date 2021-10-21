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Роспотребнадзор в Карелии оштрафовал продавцов хлеба и тортов на 320 тысяч рублей за просрочку

Новости. Общество
15:28, 21 Октября 2021
фото: © Виктория Серая / 048.ua

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Управление Роспотребнадзора по Карелии проверило на качество и безопасность хлебобулочные и кондитерские изделия, которыми торгуют в республики.

По данным ведомства, за 3 квартал 2021 года лабораторно исследовано 49 проб хлебобулочных и кондитерских изделий.  Удельный вес несоответствующих проб по микробиологическим показателям составил 2,1%, что значительно ниже показателя за аналогичный период прошлого года (7,8 %).

В исследованных образцах превышений допустимых уровней содержания токсичных элементов, пестицидов, радионуклидов не выявлено.

При этом специалисты обнаружили нарушения условий хранения и сроков годности продукции.

По результатам проверок виновных оштрафовали на 320 тысяч рублей.

Ранее Роспотребнадзор выявил, что детей в школах Карелии кормили фальсифицированными молочными продуктами

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