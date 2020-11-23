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Роспотребнадзор в Карелии закрыл на карантин 17 классов и 26 детсадовских групп из-за ОРВИ

Новости. Общество
10:53, 24 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом отмечен в 10 школах и 17 детских садах республики.

По сообщению управления Роспотребнадзора Карелии, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 14-ти классов в 8-ми школах Петрозаводска. Так, на карантин закрыты классы в школах №№7, 25, 33, 34, 39, Лицее №40, Академическом и Державинском лицеях. Кроме того, из-за высокой заболеваемости закрыты один класс в Челмужской средней школе в Медвежьегорском районе и два класса Элисенваарской школы в Лахденпохском районе.

На карантине за неделю оказались и 26 групп в 17-ти детских садах Петрозаводска.

Напомним, эпидпорог по ОРВИ в Карелии по-прежнему превышен почти на 40 процентов.

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