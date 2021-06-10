Россельхознадзор начал административное расследование по факту завоза в Карелию рыбных отходов из Мурманской области

В ведомстве утверждают, что рыбный гидролизат поступил в республику без необходимых сопроводительных документов о его биологической безопасности.

По словам исполняющего обязанности Североморского межрегионального управления Россельхознадзора Виктора Макаркина, ситуация с нашумевшим завозом в Заонежье рыбных отходов из Мурманской области — не совсем понятная, и в ней сейчас разбираются ведомственные инспекторы.

«Если это как таковой рыбный гидролизат, то мы имеем претензии к хозяйствующему субъекту, который его получил, и к хозяйствующему субъекту, который его направил, — заявил Виктор Макаркин на заседании комитета Законодательного собрания Карелии по природным ресурсам и экологии. — Объясню почему: по сути получается, что это, назовем так, условно товар, оборот которого в данном случае мы расцениваем как незаконный, поскольку никакими документами, предусмотренными законодательством в сфере биологической безопасности, данный товар не сопровождался. В этой связи у нас возбуждены административные дела и проводятся административные расследования нашим подразделением в Мурманской области — в отношении предприятия, которое направило эту дрянь в Карелию, и нашими коллегами в Карелии аналогичные мероприятия также проводятся, но уже в отношении хозяйствующего субъекта, который получил это. Причем, у нас есть вопросы, как в части соблюдения требований федерального ветеринарного законодательства, так и в части требований, предъявляемых Российской Федерацией к бережному обращению с землями сельхозназначения».

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