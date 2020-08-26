Российский биатлонист рассказал о 10-дневном походе в Карелии (ФОТО)

Матвей Елисеев вместе с отцом побывал в Карелии.

Российский биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете Матвей Елисеев на своей странице в Instagram рассказал о поездке в Карелию вместе с отцом Павлом Елисеевым, который является его личным тренером.

"10 дней наедине с тренером и комарами. Рыбалка как всегда на высоте! Но так как мы были вдвоём, то около 80% пойманного было отпущено. Нам столько было не съесть... Этот поход был испытанием, уровень воды в реках упал до невозможности, все камни на порогах обнажились. На первом же серьёзном препятствии я сломал весло...Надеюсь смогу добраться до экшн-камеры и выложить немного виде, – поделился спортсмен. – P.s. @yurlovaeka (прим.ред. – Екатерина Юрлова) я всё таки добрался в этом году до морошки. мы набрали целый котелок (около 6кг) и сварили варенье".

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