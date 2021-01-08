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Рождественская ярмарка закрывается в Петрозаводске

Новости. Общество
15:42, 09 Января 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Торговые павильоны на площади Кирова 10 января завершают свою работу.

Об этом напомнили в администрации Петрозаводска.  

"Каждый день специалисты проводят обследование территории Рождественской ярмарки на площади Кирова. Торговые павильоны завершают работу завтра, 10 января. Приобрести товары местного производства можно с 11 до 17 часов", - сообщили в мэрии.

Напомним, Рождественская ярмарка открылась на площади Кирова 24 декабря. Ярмарка – это более 20 стилизованных домиков и фирменные автомобили с товарами местных производителей. Жители и гости карельской столицы здесь могут приобрести сувениры и подарки, новогодние игрушки, мед, травяные чаи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, консервы, полуфабрикаты, ягоды.

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