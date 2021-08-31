Самый сложный участок трассы А-137 в Карелии отремонтируют

Определен подрядчик на выполнение капремонта первого участка автодороги А-137 в Карелии, информирует Упрдор «Кола».

«Обновление самого сложного 25-километрового отрезка трассы «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой», переданной из региональной сети в 2019 году, выполнит АО «ВАД»», — сообщается в пресс-релизе Упрдор «Кола».

В ближайшее время дорожники приступят к земляным работам. Перед этим запланировано фрезерование существующего дорожного покрытия и демонтаж старых водопропускных труб.

Срок окончания работ на участке — октябрь 2022 года.

В ходе капремонта автодороги А-137 предусматривается не только ее полное обновление с усилением основания и укладкой асфальтобетонного покрытия, но и устройство водоотвода, установка новых дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, обустройство остановочных площадок общественного транспорта, кюветов, нанесение разметки.

Упрдор «Кола» просит водителей быть внимательными из-за проведения ремонтных работ на трассе.

Ранее сообщалось, что в Карелии продолжаются работы по гарантийному ремонту региональных автодорог.